تنبيه/ اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق..

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم القصرين في بلاغ اليوم الأحد أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب عن حي السلام 1 و2 وحي النور وحي الكرمة1 بمدينة القصرين بداية من الساعة منتصف النهار وذلك في إطار أشغال صيانة تابعة لإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقصرين وبرمجة قطع التيار الكهربائي عن بعض الآبار المنتجة للمياه بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأحد 16 مارس 2025.

ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.