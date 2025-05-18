عاجل/ الإعلان عن موعد عيد الاضحى..

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن التقديرات الفلكية لموعد عيد الأضحى لعام 2025، بما يشمل يوم وقفة عرفات وبداية شهر ذو الحجة للعام الهجري 1446.

وجاءت هذه التقديرات لتوضّح خريطة الإجازات الرسمية للمصريين خلال تلك المناسبة الدينية المهمة.

ووفقا للحسابات الفلكية، تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيا يوم الأربعاء 28 ماي 2025، ويستدل على بداية الشهر القمري بعد حدوث الاقتران بين الشمس والقمر، والذي يتم تحديده وفق معايير دقيقة في علم الفلك، فإنّ هلال ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 5:03 فجر يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

ويستمر بقاء الهلال في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، مما يعزز إمكانية رؤيته بالعين المجردة، وبالتالي يتوقع أن يكون الأربعاء 28 ماي هو أول أيام ذو الحجة رسميا في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية.

وبناء على هذا التحديد الفلكي، تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 جوان 2025، وهو اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، ويليه عيد الأضحى يوم الجمعة 6 جوان 2025، الموافق العاشر من ذو الحجة، لتبدأ احتفالات المسلمين بعيدهم الكبير الذي يمتد لمدة أربعة أيام، ويعد من أعظم مناسباتهم الدينية.