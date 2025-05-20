غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي

اعلنت الهيئة المستقلة لانتخابات النادي الصفاقسي انها لم تتلق الى حد انقضاء الاجال القانونية اي مطلب ترشح لانتخابات رئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي لموسمي 2025-2026 و2027-2028.

يذكر ان الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي كانت قد اعلنت في وقت سابق عن عقد الجلسة العام الانتخابية يوم 31 ماي الجاري.

ومن جهة اخرى، افاد مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للفريق على موقع الفيسبوك ان قيمة الديون التي تم التصريح بها يوم 15 مارس الفارط والمقدرة ب14 مليون دينار تتوزع بين 750ر3 مليون دينار بعنوان رواتب ومنح انتاج من 2022 الى 2025 و5ر3 مليون دينار كمتخلدات لفائدة كافة مزودي النادي و750ر6 مليون دينار عبارة على خطايا وقضايا للاعبين ومدربين البعض منها في شكل احكام باتة مشيرا الى ان هذ الوضعية تسببت في تسليط عقوبة المنع من الانتداب على فرعي كرة القدم والكرة الطائرة.

واضاف انه تم التواصل مع المستشهرين المتعاقدين مع النادي من اجل ايجاد صيغة لتجديد الشراكة معهم مبينا في هذا السياق انه تم الاتفاق مع البعض منهم على مواصلة العلاقة التعاقدية باشكال متنوعة فضلا عن تجاوز الخلاف القائم منذ شهر سبتمبر 2024 مع مزود لخدمات الاتصالات في تونس والتوصل الى ارضية تفاهم معه ستمكن من امضاء عقد جديد في بداية شهر جوان القادم لمدة ثلاث سنوات بما من شانه ان يوفر مورد مالي قار هام للجمعية وفق تعبيره.

وبخصوص تنقيح القانون الاساسي، اعلن مهدي الفريخة عن تكوين لجنة تتركب من اعضاء من الهيئة التسييرية ولجنة الدعم والسوسيوس ومجموعة من الخبراء مع الانفتاح على تعزيزها بتمثيلية من الاحباء ستتولى اعداد مقترحات في علاقة بالقوانين المنظمة لادارة شؤون الفريق والقوانين الداخلية للجنة الدعم والسوسيوس على ان يتم عرضها لاحقا على الجلسة العامة الخارقة العادة للتداول في شانها.

يذكر ان النادي الصفاقسي انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025 في المركز السابع في حين خرج من مسابقة الكاس من الدور ثمن النهائي امام اتحاد بن قردان.