بلاغ هام لبلدية تونس..

انطلقت أمس الاثنين، عملية التسجيل وإعادة التسجيل في رياض الأطفال البلدية التابعة لبلدية تونس للسنة التربوية 2025-2026 حسب ما جاء في بلاغ بلدية تونس على صفحتها على فيسبوك.

ودعت بلدية تونس في هذا الصدد أولياء الأطفال الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى تقديم مطلب في الغرض لدى الروضة البلدية المعنية وإتمام بقية إجراءات التسجيل، مؤكدة أن القبول يتم في حدود طاقة الاستيعاب المتوفرة.

وتضم بلدية تونس 14 روضة بلدية موزعة على مختلف الدوائر البلدية، وتستقبل هذه المؤسسات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، مقابل معاليم شهرية تتراوح بين 30 و45 دينارا، بالإضافة إلى معلوم تسجيل سنوي يقدّر بـ25 دينارا