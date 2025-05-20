لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تعقد جلسة عمل للاعلام بقائمة المرشحين للانتفاع بمسكان ومقاسم اجتماعية بهذه الجهة..

خصّصت لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي جلسة العمل، التي خصّصتها اليوم الثلاثاء، للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن ومقاسم اجتماعية بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة وللمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لمنطقة البكري من معتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة.

ودعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خلال إشرافه على اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إلى مزيد التنسيق مع مختلف المتدخلين لتحسين التواصل مع المواطنين وتوفير معلومات واضحة بخصوص البرنامج والإجابة على استفساراتهم.

وتندرج هذه الجلسة في إطار مواصلة عملية توزيع المساكن الاجتماعية بعديد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية علما وانه قد تمّ تسليم 4537 مسكنا ومقسما اجتماعيا في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.