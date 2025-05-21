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عاجل/ مقتل أطفال واصابة آخرين في هجوم انتحاري على حافلة مدرسية في باكستان..

2025/05/21 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قتل أربعة أطفال على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم انتحاري استهدف، اليوم الأربعاء، حافلة مدرسية في إقليم بلوشستان، جنوب باكستان، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون لوسائل الإعلام.

وقال ياسر إقبال داشتي، وهو مسؤول بالإدارة المحلية، إن “الحافلة المستهدفة كانت مخصصة لأطفال العسكريين، وتشير المعطيات الأولية للتحقيق إلى أن الأمر يتعلق بهجوم انتحاري”. وأكد مسؤول محلي آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، الحصيلة نفسها.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جيش تحرير بلوشستان والفرع المحلي “لتنظيم الدولة الإسلامية” غالبا ما يتبنيان مثل هذه الهجمات في الإقليم.

وفي الأيام الأخيرة، قتل أربعة مدنيين وأربعة مسلحين بهجمات في الإقليم نفسه.

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