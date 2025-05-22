قبلي: استبشار بنزول كميات متفاوتة من الامطار على بعض مناطق الجهة



شهدت عدة مناطق من ولاية قبلي فجر اليوم الخميس، نزول كميات متفاوتة من الامطار، كان لها الاثر الطيب لدى الفلاحين الذين استبشروا بحسن سير الموسم الفلاحي خلال هذه السنة، وفق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية حكيم مرابط

واوضح المصدر ذاته لصحفي “وات” انّ الامطار التي شهدتها عدة مناطق من الجهة فجر اليوم، تعتبر ذات منفعة الى ابعد الحدود، باعتبار انها عقبت الفروغ من موسم تلقيح العراجين بكافة الواحات، كما انها نزلت عقب الرياح التي تشهدها مختلف ربوع الولاية خلال الفترة الاخيرة، مما سيساهم في غسل عراجين التمور واشجار النخيل والحد من تراكم الغبار والاتربة التي اثارتها الرياح.

واضاف أنّ اهمية هذه الامطار تكمن ايضا في كونها نزلت في مرحلة استعداد اغلب الفلاحين للشروع في القيام بالمداواة الوقائية ضد “عنكبوت الغبار” باستعمال الكبريت المائي او ما يعرف بمادة البخارة، وهو ما سيساعد الفلاحين على غسل العراجين وتنظيف اشجار النخيل للحد من امكانية الاصابة بهذه الافة، داعيا الفلاحين الى الحرص على القيام بالمداواة الوقائية ضد “عنكبوت الغبار” للمحافظة على جودة الصابة، واعرب عن امله في ان تتواصل الظروف المناخية مناسبة لانجاح الموسم الفلاحي الحالي.