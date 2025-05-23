مطار قفصة القصر الدولي يؤمن ثاني رحلة لحجيج ولاية قفصة

انطلقت فجر اليوم الجمعة، من مطار قفصة قصر الدولي، ثاني رحلة حجيج ولاية قفصة وعلى متنها 256 حاجّا وحاجة باتجاه البقاع المقدسة لاداء مناسك الحج.

وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية محرز سناني صحفي “وات”، بان ثلاث رحلات جويّة ستؤمن نقل حجيج ولاية قفصة، هذه السنة، والبالغ عددهم 305 حجيج، مشيرا إلى أن أولى الرحلات كانت يوم 20 ماي الجاري انطلاقا من مطار توزر-نفطة الدولي، وعلى متنها 39 حاجّا وحاجّة اصيلي معتمدية المتلوي، واليوم الجمعة تقل الرحلة الثانية الحجيج من قفصة المدينة والمعتمديات المجاورة لها، في ما ستؤمن رحلة ثالثة لنقل حجيج معتمدية بلخير وعددهم 10 حجاج يوم 28 ماي انطلاقا من مطار صفاقس-طينة الدولي.

وأشار سناني إلى أنّ حجيج الجهة تلقوا دروسا دينية وتوعوية على دفعتين قبل شهر رمضان (مارس المنقضي) وبعده، حول كيفية أداء مناسك الحج، إضافة إلى حج تدريبي لفائدة حجيج ولاية قفصة وولايات مجاورة.