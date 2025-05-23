الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتذر بعد نفاد الميداليات خلال حفل التتويج في الدوري الأوروبي

اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن نفاد ميداليات الفريق الفائز خلال حفل التتويج بالدوري الأوروبي أول أمس الأربعاء بعد اصطفاف عدد أكبر من المتوقع من لاعبي توتنهام هوتسبير لاستلام الميداليات الذهبية.

ولم يحصل سون هيونغ مين قائد توتنهام ولاعبان آخران على ميدالياتهم بعد فوز فريقهم 1-صفر على مانشستر يونايتد ليحصد الفريق لقبه الرابع في المسابقات الأوروبية ويرفع سون الكأس دون ميدالية حول رقبته.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن “اليويفا” “لسوء حظنا لم يكن لدينا ما يكفي من الميداليات المتاحة خلال حفل تقديم الكأس بسبب الزيادة غير المتوقعة في عدد اللاعبين”.

وأضاف “شارك في حفل التتويج عدد أكبر مما كان متوقعا في البداية بما في ذلك اللاعبون المصابون”.

وتابع “سلّمت الميداليات الناقصة فورا إلى لاعبي الفريق الفائز في غرفة خلع الملابس إلى جانب تقديم اعتذار صادق عن هذا الخطأ”.

وجاء فوز توتنهام على يونايتد في بيلباو لينقذ موسم الفريق ويمنحه مقعدا في رابطة أبطال أوروبا العام المقبل بفضل هدف برينان جونسون في الشوط الأول.

وهذا أول لقب لتوتنهام منذ فوزه بكأس الرابطة الإنقليزية عام 2008 وأول لقب قاري منذ فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1984.