مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من النصائح وسط توقعات بتقلبات جوية

دعا المرصد الوطني للمرور، اليوم الجمعة في بلاغ، مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من النصائح، وسط توقعات بتقلبات جوية منتظرة.

وأشار إلى أنه من المنتظر “ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بداية من ظهر اليوم تكون محليا غزيرة بالمناطق الغربية ثم تشمل أثناء الليل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وكذلك هبوب رياح قويّة نسبيّا إلى قويّة بالمناطق الشرقيّة للجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وقدم المرصد جملة من النصائح تتمثل في :

– ارتداء حزام الأمان.

– التخفيض من السرعة لتجنب الانزلاق وفقدان السيطرة على الطريق.

– الحفاظ على مسافة الامان (مسافة الأمان تتضاعف عند نزول الامطار).

– تجنب استعمال الهاتف الجوال الذي من شأنه تشتيت التركيز والانتباه.

– تجنب التوقف والاستخدام المفاجئ للفرامل بما يؤدي إلى انزلاق السيارة.

– ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية.

– الانتباه جيّدًا للمترجلين وسوّاق الدرّاجات النارية.

– عند تهاطل الأمطار بغزارة، من المستحسن التوقف على حافة الطريق واستعمال الأضواء الرفافة الأربعة ريثما تتوقف هذه الأمطار وتصبح الرؤية واضحة.

– ضرورة استعمال أضواء المقاطعة أو أضواء الضباب عندما تكون الرؤية غير واضحة.

– التأكد من وجود مستلزمات السلامة والأمان (المثلث العاكس، طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية).

– تجنب برك المياه التي يمكن أن يكون تحتها حفر لتفادي فقدان السيطرة على السيارة.

– تجنب السير في الطرقات الثانوية غير المهيأة للجولان في حالة الظروف الحالية.

– التأكد قبل الانطلاق بالسيارة من أن مسّاحات الزجاج تعمل بشكل جيد لإزالة المياه والأتربة وضمان رؤية واضحة.

– مضاعفة الانتباه والتركيز التام أثناء السياقة.