عاجل/بعد استقالة الهيئة التسييرية للافريقي: سمير الوافي يفجرها ويكشف..

على اثر الضجة التي اثارتها استقالة الهيئة التسييرية للنادي الافريقي وايداع عريضة لدى رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، بهدف تعيين ثلاثة خبراء عدليين يتولّون مهمة التدقيق في حسابات النادي علق الاعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك مساء امس قائلا” الفرجاني ساسي فجر هيئة كاملة بسبب الحب !!! حيث كان سبب خلافه مع هيكل دخيل هو عدم صرف هذا المبلغ كاملا على الفرع مما حرم بعض اللاعبات من أجورهن”.

هذا وكشف الوافي ان فرجاني ساسي ارتبط بلاعبة كرة طائرة في النادي الافريقي..

وفي ما يلي نص التدوينة:

“”الفرجاني طلق زوجته الأمريكية الثالثة منذ أيام وارتبط برابعة تونسية أعلن خطوبته معها و ينوي الزواج بها…وهي لاعبة كرة طائرة في النادي الافريقي وقائدة الفريق…يعني حتى هو كي يُقلق يطلّق…وبهذا فهمنا سر اهتمامه بفرع الكرة الطائرة في الافريقي وشغفه وحماسه في المتابعة والتشجيع…وحرصه على دعم هذا الفرع تحديدا ب 200 ألف دولار إضافية لخلاص مستحقات اللاعبات…حيث كان سبب خلافه مع هيكل دخيل هو عدم صرف هذا المبلغ كاملا على الفرع مما حرم بعض اللاعبات من أجورهن…فقد فجر هيئة كاملة بسبب الحب !!!

وبهذه الخطيبة الرابعة يطبق الفرجاني مبدأ ” الف صداق ولا زلة ” !!!””