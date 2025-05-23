عاجل/ أغلبهم أطفال: استشهاد 11فلسطينيا من عائلة واحدة في قصف صهيوني لمنزل جنوب غزة..

ارتقى 11 شهيدا فلسطينيا وأصيب آخرون, اليوم الجمعة, جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الصهيوني على منزل يعود لعائلة واحدة في بلدة عبسان الجديدة, شرقي مدينة خان يونس, جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن أغلب الشهداء هم من الأطفال, في مجزرة مروعة أضافها الاحتلال إلى سلسلة جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن عددا من المصابين في حالة حرجة, فيما لا تزال طواقم الإسعاف عاجزة عن الوصول إلى بعضهم تحت نيران القصف المستمر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 , يواصل الاحتلال عدوانه الواسع والممنهج على قطاع غزة, في حرب حصدت أرواح أكثر من 175 ألف شهيد وجريح, غالبيتهم من الأطفال والنساء, بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود, ونزوح مئات الآلاف من المدنيين, في واحدة من أشد الكوارث الإنسانية التي يشهدها العصر الحديث.