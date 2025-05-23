تنس: اعتزال الفرنسية كارولين غارسيا في سن 31 عاما

قررت لاعبة التنس الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة رابعة عالميا سابقا الاعتزال في سن 31 عاما.

وكتبت اللاعبة الفرنسية الفائزة بـ11 لقبا خلال مسيرتها اهمهما بطولة رولان غاروس عامي 2016 و2022 في زوجي السيدات على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد حان وقت الوداع. بعد 15 عاما من المنافسة على أعلى مستوى وأكثر من 25 عاما من استثمار كل ثانية من حياتي فيها أشعر أني مستعدة لبدء فصل جديد من الحياة”.

وتابعت غارسيا “لم تكن رحلتي مع كرة التنس سهلة دائما، منذ بدايتي كانت الكرة الصفراء الصغيرة أكثر من مجرد فوز أو خسارة، كانت علاقة حب أو كراهية سعادة أو غضب لكن الآن حان الوقت لشيء آخر جسدي وأهدافي الشخصية بحاجة إلى ذلك”.

وجمعت غارسيا قرابة 19 مليون دولار كجوائز مالية وأحرزت في أفضل انجازاتها على صعيد الفردي لقب بطولة “دبليو تي أيه” الختامية عام 2022 وثلاثة ألقاب في دورات الألف نقطة.

وفي البطولات الأربع الكبرى، لم تحقق غارسيا شيئا يذكر.

ووصلت إلى أعلى تصنيف لها عام 2022 حين صعدت إلى المركز الرابع لكن بعدما عجزت عن تحقيق أي لقب منذ بطولة “دبليو تي أيه” الختامية تراجعت كثيرا لتقبع حاليا في المركز 145 عالميا.