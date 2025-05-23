سليانة: اعطاء إشارة انطلاق المخطط التنمية الجهوي 2026-2030

أعطيت اليوم الجمعة، إشارة انطلاق مخطط التنمية الجهوي 2026-2030، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سليانة، وسيتضمن المخطط، تشخيص الوضع التنموي وضبط الأولويات والأهداف الاستراتيجية والمحاور التنموية، فضلا عن اعداد مقترحات البرامج والمشاريع الجديدة.

وذكر المدير الجهوي للتنمية بسليانة حسين القرمزي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن روزنامة اعداد المخطط التنموي، انطلقت منذ أفريل المنقضي، وتتم حاليا مرحلة اعداد مخطط التنمية على المستوى المحلي بتأطير من هياكل وزارة التنمية بعد تخصيص مرافق لكل معتمدية.

وأضاف أنه من المنتظر التنسيق بين الإدارة وأعضاء المجلس الجهوي، للنظر في جملة من الأنشطة قصد اعداد مخطط تنمية يلبي تطلعات المتساكنين من حيث تحسين ظروف العيش والمشاريع المهيكلة و تحسين جاذبية الجهة، باعتبار أن فرص الاستثمار تخلق مواطن الشغل وتستقطب الشباب وأصحاب الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين بهدف بقائهم وعدم نزوحهم من الجهة، خاصة وأن التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2024 أثبت أن الجهة “من المناطق المنفّرة”، وفق قوله.

وأكد القرمزي أنه من المنتظر المصادقة على مخططات التنمية المحلية قبل 22 جوان القادم، مما يستوجب العمل في غضون 20 يوما، واشار الى ان منظومة تابعة للوزارة ستتولى تنظيم البرنامج الاستثماري لترتيب المشاريع حسب الأولوية وفق رؤية يضبطها أعضاء المجالس المحلية.

من جهته، كشف عضو عن المجلس الجهوي فاضل الشنوفي، أنه تم تكوين لجان على مستوى المجالس المحلية لتجميع المعطيات المتعلقة بكافة المشاريع والوقوف على أبرز النواقص وبرمجة جملة من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة ممثلي الإدارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.

يذكر أن إشارة انطلاق مخطط التنمية الجهوي، أشرف عليها والي الجهة وحضرها الكاتب العام للولاية والمعتمدة الأولى ورئيس المجلس الجهوي وعدد من أعضاء المجلس الجهوي ومن المديرين الجهويين وممثلي البلديات.