تنبيه/ توقف جولان الخط ”ت.ح .م” بين هاتين المحطتين..

أعلنت شركة نقل تونس مستعملي الخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى “ت. ح. م”، توقف جولان الخط بين محطتي “خير الدين” و”المرسى الشاطئ، الاحد المقبل، بسبب أشغال على مستوى جسري ” حنبعل” و”أميلكار”، وفق بلاغ أصدرته، مساء الجمعة 23 ماي 2025.

وتتعلق الاشغال المزمع إنجازها، الأحد 25 ماي 2025، بتركيب وحدات الارتكاز بالجسر الموجود بالنقطة الكيلومترية 15.990 “قرطاج حنبعل” و تركيز جسر “قرطاج أميلكار” بالنقطة الكيلومترية 17.129 ، وتبعا لذلك ستكون حركة الجولان كالآتي وفق المصدر ذاته

1- بالنسبة لقطار تونس – حلق الوادي – المرسى : ستتوقف كامل اليوم بالجزء الممتد بين محطتي “خيرالدين” و “المرسى الشاطئ” في حين ستتواصل حركة الجولان بصفة عادية بالجزء الممتد بين محطتي “تونس البحرية” و”حلق الوادي كازينو”.

وعلى هذا الأساس سيقع تدعيم العرض على خط الحافلة رقم 347 كامل اليوم .

2 – بالنسبة لحركة المرور، ستكون على النحو الآتي

//غلق الطريق على مستوى جسر حنبعل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11

– بالنسبة للقادمين من سيدي بوسعيد : مواصلة السير والدّواران عبر جسر أميلكار ثمّ شارع الحبيب بورقيبة.

– بالنسبة للقادمين من حلق الوادي والقاصدين ضاحية المرسى : مواصلة السير ثمّ الدّوران عبر جسر أميلكار.

//غلق الطريق على مستوى جسر أميلكار من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 17

– بالنسبة للقادمين من سيدي بوسعيد : مواصلة السير والدّوران عبر جسر حنبعل ثم الدّوران على مستوى مسرح قرطاج في اتجاه حدائق قرطاج.

– بالنسبة للقادمين من جامع مالك ابن أنس : مواصلة السير في اتجاه ساحة الامتياز ثمّ ساحة سيدي بوسعيد.

واكدت شركة نقل بتونس انها تعوّل على تفهم الجميع بضرورة إنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية للخط تونس – حلق الوادي – المرسى .