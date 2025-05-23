جرحى في هجوم مروع بسكين في محطة القطارات بألمانيا..#خبر_عاجل

أصيب 12 شخصًا على الأقلّ اليوم الجمعة، في هجوم بسكين في محطة للقطارات في مدينة هامبورغ الألمانية، وفق ما جاء في صحيفة “بيلد” الألمانية.

وأكدت شرطة هامبورغ لاحقا إلقاء القبض على امرأة في موقع الحادث، لكنها لم تُفصح بعد عن مزيد من المعلومات حول هوية المهاجمة المزعومة. وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة من الضحايا في حالة حرجة، وثلاثة آخرين مصابون بجروح خطيرة، وستة أشخاص بجروح طفيفة. ولم تعرف بعد دوافع الموقوفة.

ويأتي الحادث بعد نحو يوم واحد من مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة بالرصاص بالقرب من المتحف اليهودي بواشنطن. وأوردت الشرطة أن المشتبه به هو إلياس رودريغيز (31 عاما) من شيكاغو، وقد ردد شعارا مؤيدا للفلسطينيين بعد إطلاق النار ووجهت إليه تهمة القتل الخميس.