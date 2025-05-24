حالة الطقس لهذا اليوم..

تكون السماء اليوم مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط و الجنوب ثم تشمل المناطق الشرقية و أقصى الشمال مع امكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والوسط و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 24 و 30 درجة ببقية الجهات وتصل الى 37 بأقصى الجنوب.

وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات.

والبحر شديد الاضطراب بسرات و خليج قابس و مضطرب ببقية السواحل.