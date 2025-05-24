عاجل/ ايطاليا تصدر قانون جديد..وهذه التفاصيل..

أصدرت الحكومة الإيطالية قانونا هذا الأسبوع يُصعّب على أي شخص الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الأجداد من الجيل الرابع أي أجداد الأجداد ما بدّد آمال من دفعوا كلفة بدء إجراءات هذه العملية.

القانون، الذي قدّمته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية، جورجيا ميلوني، في مارس، ودخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، يُقيّد الحق في الحصول على الجنسية بموجب مبدأ “حق الدم”، ليشمل فقط من كان له والدين أو جدّين يحملان الجنسية الإيطالية.

ويمثّل هذا التعديل خبرًا سيئًا بالنسبة لمن كان أجدادهم من الجيل الرابع إيطاليين،والذين أنفقوا الوقت والمال في جمع الوثائق، وترجمتها، وتوثيقها للحصول على الجنسية.

(سي آن آن)