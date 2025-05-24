علامة “MG” للسيارات تطلق رسميا ثلاث سيارات جديدة..التفاصيل والأسعار..(تصريح وصور)

اعلنت علامة “إم جي” (MG) للسيارات تونس خلال حفل رسمي مساء الجمعة 23 ماي 2024 عن اطلاق 3 سيارات جديدة من بينها سيارة كهربائية مائة بالمائة.

وفي هذا الاطار أفاد المدير التجاري لشركة ام جي تونس مروان بن كحلة في تصريح “لواب مانجر سنتر” أن علامة “إم جي” (MG) أطلقت 3 سيارات جديدة من أحسن السيارات الموجودة الان في السوق التونسية (“إم جي سايبرستر ” RX9/ZS HEV/ MG Cyberster).

وبين مروان بن كحلة أن سيارة “Mg zs” اكثر سيارة مبيعا منذ بعث شركة ام جي في تونس اما سيارة “RX9″ فهي أكبر سيارة في عائلة MG” تحتوي على 7 مقاعد.

وأضاف ان سيارة “MG Cyberster” الكهربائية هي نجم عائلة “MG” وهي اول سيارة ريدستور في العالم وفي تونس مائة بالمائة كهربائية.

وأكد المدير التجاري لشركة ام جي تونس أن الشركة تسعى الى تقدبم الأفضل دائما للحريف التونسي سواء من ناحية الجودة أو السعر وفق تعبيره.

وبخصوص الأسعار بين مروان بن كحلة أن سيارة “Zs mg” متوفرة في الأسواق ب 79.900 ألف دينار وهو سعر مناسب مقارنة بنفس طراز السيارة الموجود في السوق.

وسيارة “MG Cyberster” الكهربائية سيكون سعرها بين 179 الف دينار و950 و219 الف دينار .

وشدد مروان بن كحلة على أن علامة MG ستواصل سعيها للحفاظ على نفس مستوى الاسعار في المودلات الجديدة القادمة للسيارات بهدف تلبية حاجيات الحرفاء وتوفير سيارات مزودة بأحدث أنظمة الاتصال والترفيه وتكنولوجيا تمنحهم تجربة سياقة فريدة من نوعها وبأسعار مناسبة وفق تعبيره.