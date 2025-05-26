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عاجل/ حريق بحافلة في الشرقية: شركة نقل تونس تكشف وتوضح..

2025/05/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت شركة النقل بتونس أنّ حريقا نشب في محرّك حافلة مزدوجة خالية من الركاب كانت في اتجاه المستودع، صباح اليوم الإثنين 26 ماي 2025.

وجدّت الحادثة بشارع المغرب العربي على مستوى المنطقة الحضرية الشمالية، وقد حاول السائق إطفاء النار لكن سرعة انتشار ألسنة اللهب ووصولها إلى الإطارات المطاطية حالت دون ذلك مما استوجب تدخل الوحدات التابعة للحماية المدنية التي تمكنت من إطفاء الحريق بالكامل.

وقد تنقلت الوحدات الفنية التابعة للشركة على عين المكان للعمل على نقل الحافلة إلى مستودع الشركة بالشرقية.

وتم فتح تحقيق في الإبان بحضور لجنة التحقيق التابعة للشركة للوقوف على حيثيات الحادثة وملابساتها وتحديد اسباب اندلاع الحريق.

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