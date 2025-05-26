السعودية تخصص 11 طائرة إخلاء جوي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج..

أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الإثنين، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، مشيرا إلى عدم رصد أي حالات تفشي أمراض أو أوبئة قد تؤثر على الصحة العامة بين الحجاج، مؤكدا الحرص على وضع الاشتراطات الصحية اللازمة لحماية الحجاج.

وأضاف الجلاجل، في كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد في الرياض عن الاستعدادات لموسم الحج، أن الوزارة وفرت 11 طائرة إخلاء جوي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج، و900 سيارة، و71 نقطة طبية في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى تجهيز 3 مستشفيات ميدانية تزيد عن 1200 سرير بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وإنشاء مستشفى طوارئ جديد في منى بسعة تتخطى الـ200 سرير، وزيادة الطاقة السريرية بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج.

ولفت وزير الصحة السعودي إلى تزويد الحجاج من ذوي الحالات الصحية الحرجة بأجهزة استشعار ذكية مرتبطة بمستشفى صحة الافتراضي الأكبر من نوعه في العالم.

وأوضح أنه تم تقديم أكثر من 50 ألف خدمة صحية في 14 منفذ بري وجوي وبحري، وإجراء 140 عملية جراحية و65 قسطرة قلبية للحجاج.