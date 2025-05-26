عاجل/ علي علولو ينسحب من النادي الافريقي..

أعلن الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي علي علولو اليوم الإثنين 26 ماي 2025 عن انسحابه من مهامه في النادي وذلك من خلال تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على موقع فايسبوك.

وبيّن علولو ان الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب هي الأحداث التي جدت في الفترة الأخيرة داخل النادي.

وفي ما يلي تدوينة علي علولو :

”لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية من بين الأصعب خلال مسيرتي مع النادي الإفريقي.. لقد تعرضنا لنكسة رياضية مؤلمة، نتيجة التردد في مواجهة وضع يتطلب خيارات حازمة وفورية. يضاف إلى ذلك التوترات الداخلية التي خرجت إلى العلن للأسف، مما ساهم في تكوين صورة بعيدة كل البعد عن المبادئ التي جعلت النادي الإفريقي عظيما. هذه الفجوات لا تعكس تراثنا، ولا أستطيع أن أتعاطف معها.

منذ خطواتي الأولى داخل النادي، كنت أتصرف دائمًا بإحساس عميق بالواجب والاحترام. لقد نشأت وهذه الألوان راسخة في داخلي، مدفوعة بالقيم التي نقلها إلينا أجدادنا. وقد خدمت هذه المؤسسة بإخلاص وأمانة وإخلاص، دون أن أسعى إلى أي منفعة شخصية على الإطلاق.

اليوم أبدأ صفحة جديدة وأشعر بأنني أنجزت واجبي وضميري مرتاح. إن التزامي تجاه النادي الإفريقي سيظل قويا، وسأواصل خدمته بنفس العزيمة، مهما كان منصبي”.