اصابة 10 أشخاص في انفجار بموقع بناء بهذه المنطقة..#خبر_عاجل

أصيب عشرة أشخاص, إثر حادث إنفجار وقع بموقع بناء, اليوم الثلاثاء, في العاصمة اليابانية طوكيو, وفقا لمصادر إعلامية رسمية.

وأفادت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء, بوقوع إنفجار بعد إشتعال النيران في مركبة صيانة بموقع بناء في طوكيو, ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح, من بينهم عمال في موقع البناء وسكان في شقق مجاورة.

وأضافت بأن الشرطة تشتبه في أن الإنفجار قد يكون ناجما عن تسرب غاز من أنبوب تعرض للتلف أثناء العمل في بناء أساس مبنى.

جدير بالذكر, أنه في شهر مارس الماضي, لقي شخص مصرعه وأصيب إثنان بجروح, إثر إنفجار وقع بمصنع لقطع غيار السيارات في مدينة تويوتا بمحافظة “آيتشي” وسط اليابان.