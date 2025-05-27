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الحماية المدنية تدعو إلى التقيد بإجراءات السلامة خلال رحلات التنزه

2025/05/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعت الحماية المدنية إلى التقيد بإجراءات السلامة العامة خلال رحلات التنزه عبر اتباع جملة من النصائح والإرشادات.

وأورد المتحدث باسم الحماية المدنية، في صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، جملة من النصائح والإرشادات وهي كالآتي :

– اختيار المكان المناسب والآمن لسلامة المتنزهين والابتعاد عن المناطق الخطرة.

– مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية.

– الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي قد تكون مرتعا للزواحف.

– الحذر عند عملية إشعال وإطفاء النار وعدم ترك مصادر الاشتعال بأيدي الأطفال.

– الاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحية وآمنة تجنبا لحوادث التسمم.

وأكدت الحماية المدنية على ضرورة الاتصال بالرقم (198) كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

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