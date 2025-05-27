نحو اقامة نهائي بطولة الرابطة المحترفة الثانية في 3 او 4 جوان القادم بأحد ملاعب ولاية سوسة

أفاد مصدر من الهيئة التسييرية لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن النية تتجه نحو اجراء مباراة نهائي بطولة الرابطة المحترفة الثانية بين مستقبل المرسى وشبيبة القيروان يوم الثلاثاء 3 او الاربعاء 4 جوان القادم باحد ملاعب ولاية سوسة انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وأشار المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء الى انه تمت في مرحلة اولى برمجة المباراة في أحد ملاعب ولاية نابل (بئر بورقبة او قربة او سليمان) لكن تم صرف النظر عن هذه الفكرة بحكم ان ملاعب المدن المذكورة معشبة اصطناعيا في حين ان الفريقين الصاعدين يخوضان مبارياتهما على ملعبين بعشب طبيعي (حمدة العواني بالقيروان وعبد العزيز الشتيوي بالمرسى).

واضاف ان الرابطة تعتزم اقامة المقابلة في احد الملاعب المعشبة طبيعيا لولاية سوسة مبينا في هذا السياق ان الاختيار قد يكون على الملعب الاولمبي بسوسة او ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.

وتجدر الاشارة الى انه في صورة انتهاء المباراة في وقتها الاصلي على نتيجة التعادل، يتم الالتجاء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد هوية البطل.

يشار الى ان مستقبل المرسى تصدر المجموعة الاولى للرابطة المحترفة الثانية برصيد 53 نقطة في حين احتلت شبيبة القيروان طليعة ترتيب المجموعة الثانية متصدرة ب54 نقطة.