عاجل/ سوريا تُجري محادثات مباشرة مع اسرائيل

نقلت وكالة الأنباء رويترز، عن خمسة مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن الاحتلال الإسرائيلي وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء أنّ، أن المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية المسألة، ترى أنّ ”هذه الاتصالات تُمثل تطورا كبيرا في العلاقات التطبيع بين الجانبين في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق على التطبيع.”

وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة إن ”الاتصالات تأتي أيضا استكمالا لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024”.

وعلى الجانب السوري، أفادت المصادر بأن الاتصالات تجري بقيادة المسؤول الأمني ​​الكبير أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان التي يحتلها الاحتلال. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم تعيين الدالاتي قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء بالجنوب السوري.

وذكرت ثلاثة مصادر أن عدة جولات من الاجتماعات المباشرة جرت في المنطقة الحدودية بما في ذلك الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال.