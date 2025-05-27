عاجل/ قرارات لتطوير طب الأسنان

أفضت جلسة عمل جمعت، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني والمدير العام للصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة بممثلين عن الهيئة الوطنية لعمادة أطباء الأسنان، عن جملة من القرارات التي تهدف إلى تطوير طب الأسنان وتوفير فرص عمل لأطباء الأسنان الشبان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة

وتتمثل هذه القرارات في إعداد خارطة واضحة لأعداد أطباء الأسنان حسب المناطق لضمان توزيع عادل، ومراجعة القوانين القديمة بما يتماشى مع تطورات المهنة واحتياجات المواطن، وربط التكوين الأساسي والمستمر بالتطورات العلمية والاحتياجات الميدانية، ودعم البحث والاختصاصات الدقيقة، وتشجيع الشباب على التكوين والعمل.

كما تم الاتفاق على تعزيز الرقابة على الممارسات غير القانونية لحماية صحة المواطن، وتطوير برامج التوعية والوقاية خاصة لدى الأطفال، وتحسين ظروف العمل في القطاع العمومي وتوفير حوافز للانتصاب الحر في الجهات، ودعم مشاريع السياحة العلاجية في طب الأسنان كرافد اقتصادي واعد.

وقد تقرّر تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة لتحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المقترحة.

وأكد وزير الصحة، خلال الاجتماع، أن الهدف من وراء هذه الاجراءات هو الارتقاء بخدمات طب الأسنان لتصل كل المواطنين أينما كانوا، مع ضمان فرص متكافئة للأطباء الشبان في العمل والتطور، وربط المهنة بالتكوين والتجديد العلمي، وفق نص البلاغ.