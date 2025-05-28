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بشرى سارة/ بعد 5 سنوات جفاف: نسبة امتلاء السدود التونسية تتجاوز 41 بالمائة..وهذه التفاصيل بالأرقام..

2025/05/28 الأولى, المصدر, مجتمع

افاد المرصد التونسي للطقس و المناخ انه منذ يومين، يوم 26 ماي 2025 بلغ أقصى مخزون للسدود التونسية خلال هذه السنة الفلاحية 2024-2025 977.5 مليون متر مكعب (اقتربنا من المليار م³) بنسبة امتلاء عامة 41.3 ٪.

وارتفعت نسبة امتلاء سدود الشمال إلى 48٪ وهي أرقام طيبة بعد 5 سنوات جفاف.
واضاف المرصد ان هذه الأرقام لم نسجلها منذ عدة سنوات وان وضعية عدة سدود إيجابية جدا مثل سد سيدي البراق ثاني أكبر السدود التونسية و المستعمل يوميا ، نسبة الامتلاء حوالي 67.6 % و يحتوي على حوالي 194 مليون متر مكعب، و نسبة الامتلاء في هذا السد اقتربت من 75% خلال الأسابيع الماضية.
سد سيدي سالم قفز مخزونه من 123 مليون متر مكعب منتصف أفريل2025 إلى 235.5 مليون متر مكعب اليوم 28 ماي 2025، وقفزت نسبة امتلائه من 21% إلى 40.6 % خلال نفس الفترة بعد الأمطار الأخيرة و “تنفيس” سد ملاق في ولاية الكاف.

وفي ما يلي التفاصيل:

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