أريانة: تكثيف الاستعدادات لانجاح موسم الحصاد

توقع رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري كمال بلحاج، أن تكون صابة الحبوب بولاية أريانة، خلال موسم 2025، طيبة، لاسيما على إثر نزول الغيث النافع بكميات هامة.

وأكد بلحاج في تصريح لصحفية “وات” أنّ الاستعدادات لانجاح موسم الحصاد الذي سينطلق يوم 10 جوان المقبل، حثيثة، وأشار الى الدور الذي تقوم به وزارة التجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة، في تنظيف المسالك الفلاحية والطرقات المحاذية من الأعشاب الجافة لتفادي وقوع الحرائق.

ولفت إلى أن مساحة الحبوب المزروعة بولاية أريانة تعد محدودة، حيث تمتد على حوالي 7 آلاف هكتار أغلبها قمح صلب، وتقدر مساحة الزراعات الكبرى في الولاية بنحو 15 ألف هكتار منها 8 آلاف هكتار أعلاف خشنة، وتتركز مساحة زراعة الحبوب في قلعة الأندلس تليها منطقة سيدي ثابت ثم رواد، وفق ذات المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن والي أريانة الوليد صنديده، ادى الثلاثاء المنقضي، في اطار الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، زيارة تفقد لمركز تجميع الحبوب التابع للشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح بقلعة الأندلس.