عاجل/ إحالة 42 متهما في قضايا إرهاب ورفض مطالب الإفراج عنهم..

أحالت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس 42 متهما على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مع رفض جميع مطالب الإفراج.

ومن بين المتهمين قيادات إرهابية بكتيبة أجناد الخلافة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي من بينهم الإرهابي أسامة الخزري ومحمود السلامي وبلال البسدوري وبرهان البولعابي الذين تخصّصوا في صنع الألغام والأحزمة الناسفة وشاركوا في عدة عمليات إرهابية استهدفت الوحدات العسكرية بمرتفعات الشعانبي والمغيلة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.