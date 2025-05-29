عاجل-بعد نقلة الشابي ورضا بالحاج والشواشي/ عبو يفجرها ويعلق: “عودة لممارسات كريهة للمخلوع..من اتخذ القرار بلا عقل”..

على اثر نقلة عدد من المساجين المتهمبن في قضية التآمر من سجن المرناقية وتوزيعهم على سجون الناظور وسليانة وبرج الرومي علق السياسي محمد عبو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك معتبرا هذا الإجراء ” تنكيلا بعائلاتهم وعودة لممارسات المخلوع الكريهة خاصة في التسعينات”.

وفي ما يلي نص التدوينة:

“”نقلة عدد من المساجين السجين لا يعنيه كثيرا في أي سجن يكون، ولكن تؤلمه نقلته لأن فيها تنكيلا بعائلته، وإزعاجا شديدا لها وتعريضا لها لمخاطر الطريق، ولكونها عودة لممارسات كريهة للمخلوع، خاصة في التسعينات.

من اتخذ هذا القرار السياسي، بلا ضمير ولا إنسانية ولا عقل، وبيننا وبينه أن يسقط ويحاسب ونكون بذلك تونسيين أحرارا، أو ينتصر علينا بدعم من مؤسسات الدولة وتواطئها معه في إذلال التونسيين، ونكون بذلك جميعنا تونسيين أنذالا، من قرّر ومن نفذ ومن حمى ومن سكت، ومن قاوم وفشل أيضا.

من اتخذ هذا القرار المنحط، من المؤكد أنه سيندم. حكمه لا يستند إلى شرعية ولا إلى مشروعية ولا إلى أي مشروع للوطن، بل إلى سلاح وقوة تمارس خارج القانون. من يتصور أن هذا يمكن أن يستمر طويلا في تونس؟!

كل ما بقي له من إنجاز هو التسبب في آلام للناس وتدمير لبلادنا بسياسات وقرارات غريبة، ولا يسكت عن هذا إلا خائن، ويجب أن يسجل خائنا.

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جماعة حكاية الفصل 80، حسابات حقيقية أو وهمية، جوابكم في التعليق الأول فقط.””