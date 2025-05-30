عاجل/ متحور جديد من كورونا ينتشر في بعض دول العالم.. والصحة العالمية تحذر..

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، أن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تتركز بشكل أساس في مناطق شرقي البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا وغربي المحيط الهادئ.

وكشفت عمليات الفحص في المطارات الأمريكية عن وجود المتحور الجديد من كورونا لدى مسافرين قادمين من تلك المناطق إلى وجهات في كاليفورنيا وواشنطن وفرجينيا ونيويورك، ويطلق على المتحور الجديد اسم “إن بي. 1.8.1”.

وأعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي الابن، أن لقاحات كوفيد-19، لم يعد موصى بها للأطفال الأصحاء والنساء الحوامل، وهو قرار قوبل على الفور بتشكيك من جانب العديد من خبراء الصحة العامة.

وتم تسجيل المتحور الجديد، الذي يتزايد انتشاره على مستوى العالم، بحلول منتصف شهر ماي/أيار الجاري.

وقامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفه كـ”متحور تحت المراقبة”، وتعتبر أن خطره على الصحة العامة على المستوى العالمي منخفض، مع توقع أن تظل اللقاحات الحالية فعالة ضده.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن بعض دول غربي المحيط الهادئ سجلت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 ودخول المستشفيات، لكن لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى أن المرض المرتبط بالمتحور الجديد أشد خطورة مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وكالات