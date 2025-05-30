اصابة 20 فلسطينيا جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار..#خبر_عاجل

أصيب 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل بجروح اليوم الجمعة, جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار عليهم أثناء توجههم لنقطة توزيع طعام قرب مخيم البريج وسط قطاع غزة, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر محلية, بأن المواطنين توجهوا إلى نقطة التوزيع بدافع الجوع, خاصة أنهم لم يتلقوا أي مساعدة منذ أن أغلقت قوات الاحتلال المعابر قبل ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن نقاط التوزيع تشهد فوضى وعمل غير منظم, إذ استشهد وأصيب العشرات برصاص الاحتلال في نقاط التوزيع جنوب ووسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

ويواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 4ر2 مليون فلسطيني في قطاع غزة, عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من مارس الماضي, ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة.

ووسع الاحتلال خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في غزة, معلنا عن عدوان بري في شمال وجنوب القطاع.

وترتكب قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف ضحية بين شهيد وجريح, معظمهم أطفال ونساء, وما يزيد على 11 ألف مفقود.