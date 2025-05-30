عاجل/ تونس ومصر والجزائر في اجتماع تشاوري حول الاوضاع في ليبيا

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، رفقة كلّ من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطّاف في الاجتماع التشاوري الذي تحتضنه القاهرة يوم 31 ماي 2025

وسيُعنى الاجتماع باستعراض آخر مستجدّات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة من قبل دول الجوار، تونس ومصر والجزائر، وبعثة منظمة الأمم المتحدة بليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي-الليبي، وبحث السُبل الكفيلة بالدفع نحو حلّ سياسي توافقي بين الأشقاء الليبيين، بما يعزّز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة وفق بلاغ صادر الجمعة 30 ماي عن وزارة الشؤون الخارجية.