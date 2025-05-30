عاجل/ فيضانات في نيجيريا تودي بحياة 115 شخصا على الأقل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العنيفة التي ضربت بلدة موكوا بوسط نيجيريا، منذ الأربعاء، إلى 115 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنته أجهزة الإسعاف المحلية، اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ، إبراهيم حسيني، في تصريح لوكالة فرانس برس: “انتشلنا حتى الآن 115 جثة، ونتوقع العثور على المزيد، إذ إن السيول جرفت العديد من الأشخاص إلى نهر النيجر”.

وكان مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ بولاية النيجر، حسيني عيسى، قد أعلن في وقت سابق أن عدد الضحايا بلغ نحو 88، في حين سجلت الحصيلة صباح الجمعة 36 قتيلا فقط.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الأربعاء في تدمير عشرات المنازل في بلدة موكوا، ما أدى إلى غرق عدد كبير من السكان. ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين.

وتشهد نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، فيضانات موسمية متكررة خلال فترة الأمطار الممتدة من ماي إلى سبتمبر.