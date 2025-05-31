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صادم/ معدّل التدخين المبكّر في تونس يبلغ 7 سنوات!!

2025/05/31 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

كشفت دراسة عن التدخين في الوسط المدرسي، أن 35,3% من الأطفال بين 13 و15 سنة في تونس تعاطوا التبغ بأنواعه، وذلك وفق ما أكدته الأستاذة في أمراض الرئة ورئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمان مامي، الدكتورة سنية معالج.
وأوضحت الدكتورة معالج، في تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم السبت 31 ماي 2025، أن حوالي 50% من الذكور تعاطوا التدخين ولو لمرة واحدة في حين بلغت نسبة الإناث 27.7%.
وأثبتت هذه الدراسة العالمية التي أنجزت سنة 2024، وفق الدكتورة سنية معالج، أن معدل التدخين المبكر في تونس بلغ 7 سنوات مشيرة إلى أن بعض الأطفال تعاطوا التدخين في سن السادسة.

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