المنظمة الدولية للهجرة بتونس تساعد 313 مهاجرا من غامبيا وغينيا على العودة الطوعية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أنها قامت يومي 27 و29 ماي الجاري بمساعدة 313 مهاجرا غير نظامي من غامبيا (146 شخصا) وغينيا (167 شخصا)، على العودة الطوعية لبلدانهم.

كما أفادت المنظمة، في بلاغ صادر عنها اليوم السبت، بأنها قامت بتيسير العودة الطوعية لـ66 مهاجرا غير نظامي إلى كل من الكوت ديفوار، وغانا، وسيراليون.

وتندرج هذه الرحلات ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدان الأصل، الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات التونسية لضمان عودة آمنة وكريمة للمهاجرين غير النظاميين.

ومنذ بداية عام 2025، استفاد أكثر من 3500 مهاجر في تونس من برنامج العودة وإعادة الإدماج الطوعية، وفق بلاغ المنظمة.