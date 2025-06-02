وزير التربية يتابع ظروف انطلاق الدورة الرئيسية لباكالوريا 2025 بعدد من المؤسسات التربوية بولايتي تونس وبن عروس

شرع، اليوم الاثنين، أكثر من 151800 تلميذ في اجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 التي تتواصل أيام 3 و4 و9 و11 جوان الجاري وخصّص لها 590 مركز امتحان و30 مركز اصلاح و27 مركز إيداع إضافة إلى 4 مراكز تحويل المواضيع إلى لغة “برايل” الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

وأدّى وزير التّربية نور الدّين النّوري صباح الإثنين، بمناسبة انطلاق الدّورة الرئيسية لبكالوريا 2025، زيارة متابعة لظروف انطلاق عمليّة إيصال علب مواضيع الامتحان الوطني لشهادة الباكالوريا من مركز الإيداع الجهويّ بولاية تونس إلى مراكز الاختبارات الكتابيّة.

كما تحوّل وزير التّربية، وفق بلاغ للوزارة، إلى معهد فرحات حشّاد برادس ومعهد المكفوفين ببئر القصعة ببن عروس، حيث تابع ظروف إجراء الامتحانات بهذه المعاهد.

وشدّد الوزير خلال لقائه بالإطار التربويّ والإداريّ على ضرورة الإحاطة النفسية والصحيّة والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح.

واطّلع وزير التّربية في زيارة إلى المعهد الثّانوي ببوقطفة بسيدي حسين تونس2، على الظّروف العامّة بمركز امتحان البكالوريا وعاين حضور كل الأطراف المتداخلة من أعوان التربية و الاطار الطبي وشبه الطبّي وممثّلي المصالح الأمنيّة والسّلطة المحلّية التي تساهم في توفير افضل الظّروف وحسن استقبال التّلاميذ المترشّحين لامتحان البكالوريا بمراكز الامتحان.

وسيكون الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا يوم 24 جوان 2025، وتجرى اختبارات دورة التدارك أيام 30 جوان و1 و2 و3 جويلية 2025 على ان يتم الاعلان عن النتائج يوم 13 جويلية القادم.