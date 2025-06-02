شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تطلق برنامجا شاملا لتحديث معداتها الخاصة بالخدمات الأرضية في المطارات

أطلقت شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية التابعة للخطوط التونسية، برنامجا شاملا لتحديث معداتها الخاصة بالخدمات الأرضية في المطارات، وذلك في إطار سعيها لتحسين خدماتها.

ويهدف هذا البرنامج، وفق بلاغ صادر عن الشركة، تلقت (وات) نسخة منه، الإثنين، إلى تحسين العمليات الأرضية لتصبح أسرع وأكثر فعالية، بالإضافة إلى تقديم تجربة مميزة للمسافرين.

وتسلمت الشركة، في هذا الصدد، مجموعة من المعدات الجديدة المتمثلة في حافلات حديثة لنقل الركاب ومولدات كهربائية متطورة ومنصات تحميل ووحدات تشغيل هوائية متطورة، إلى جانب سلالم طائرة جديدة وعشرات العربات لنقل الأمتعة ومنصات وحاويات.

وينتظر، وفق المصدر ذاته، أن تتسلم الشركة دفعة أخرى من المعدات خلال شهر جوان 2025، لتشمل شاحنات لخدمات المياه والصرف الصحي وأحزمة نقل الأمتعة وعربة مخصصة لنقل المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات تكييف متنقلة.

وأفادت الشركة، أن المفاوضات جارية حاليا لإقتناء جرارات لنقل الأمتعة وجرارات للطائرات، وفقا للمعايير البيئية.