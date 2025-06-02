البطولة الانقليزية: المصري محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2024-2025

أعلن نادى ليفربول الإنقليزي اليوم الاثنين عن تتويج المصري محمد صلاح جناح “الريدز” بجائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2024-2025 بعد تألقه الملفت خلال الفترة الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول عبر منصة “إكس” عبارة “لاعب الموسم 2024-2025 هو محمد صلاح”.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة الإنقليزية (القسم الممتاز) برصيد 29 هدفا وذلك للمرة الرابعة في مسيرته معادلا رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبات المهاجم المصري ثاني لاعب في تاريخ البطولة الأقوى في العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات بعد تيري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

وتوج نجم “الريدز” بلقب هداف البطولة الإنقليزية للمرة الأولى عام 2018 وذلك بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفا قبل أن يتوج بالجائزة للمرة الثانية في عام 2019 برصيد 22 هدفا مناصفة مع زميله السابق في ليفربول السنغالي ساديو ماني الذي يلعب حاليا في النصر السعودي والغابوني أوباميانغ لاعب أرسنال السابق والقادسية السعودي حاليا والمرة الثالثة في عام 2022 مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونغ سون مين لاعب توتنهام هوتسبير بـ23 هدفا لكل لاعب.

ويعد محمد صلاح أفضل صانع ألعاب في البطولة الإنقليزية هذا الموسم بعدما صنع 18 هدفا وتعد هذه المرة الأولى التي يصنع فيها النجم المصري هذا العدد من الأهداف بفارق 5 تمريرات حاسمة عن أفضل مواسمه (2021-2022 بـ13 تمريرة) ثم 2022-2023 بالعدد ذاته وبعدهما 2017-2018 بـ11 تمريرة .