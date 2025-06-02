عاجل/ قضية جمعية نماء: هذا ما قرره القضاء في حق المتهمين..

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2025/06/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة القيادي في حركة النهضة وأمين مال جمعية “نماء تونس”، عبد الكريم سليمان، وعضوين آخرين بالجمعية محالين معه بحالة إيقاف، إلى جلسة 26 جوان الجاري استجابة إلى طلب الدفاع وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

يُذكر أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، كان أصدر منذ أشهر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من جمعية “نماء تونس” وتحجير السفر على متهمين آخرين مع تجميد أملاك عبد الكريم سليمان وتجميد حساباته البنكبة، وذلك من أجل شبهات تبييض وغسيل الأموال ومخالفة قوانين الصرف، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

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