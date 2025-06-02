وزير الخارجية يؤدي زيارات عمل الى هذه الدول..

يؤدي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمد علي النفطي، بداية من اليوم الاثنين 2 جوان وإلى غاية يوم الخميس المقبل 5 جوان الجاري، زيارات عمل ستقوده تباعًا إلى كلّ من هلسنكي وكوبنهاغ وأوسلو، وذلك بدعوة من نظرائه من كلّ من فنلندا والدّنمارك والنّرويج.

وحسب بلاغ نشرته الوزارة مساء اليوم الإثنين، تندرج هذه الزّيارات في إطار “تعزيز علاقات الصّداقة العريقة مع مجموعة بلدان شمال أوروبا” و”إعطاء دفع جديد للتّعاون معها في شتّى المجالات الاقتصاديّة والتّجاريّة والاستثماريّة والتّعليميّة وفي قطاعات تكنولوجيا الاتّصال والطّاقة والسّياحة والثّقافة”.