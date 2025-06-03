تفكيك شبكة تنشط في مجال بيع أدوات إلكترونية معدة للغش في امتحان الباكلوريا

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بسوسة 1 وسام الشريف، اليوم الأربعاء ، بأنّه تمّ تفكيك شبكة تنشط في مجال بيع أدوات إلكترونية مجهولة المصدر، معدة للغش في امتحان الباكلوريا.

وأوضح الشريف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه في نطاق المجهود الوطني الرامي الى ضمان حسن سير امتحان الباكالوريا، وردع الشبكات المتمعشة من بيع أدوات إلكترونية مجهولة المصدر معدة للغش في الامتحانات، باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة التحريات اللازمة، إثر ورود معلومات مؤكدة عن وجود شبكة تنشط في هذا المجال، وذلك تحت اشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1.

وأضاف أنّه بعد القيام برصد مجموعة من الأشخاص داخل منزل كائن بمدينة سوسة، أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بتفتيشه، ليتم ضبط أربعة أشخاص داخله بحوزتهم قطع إلكترونية معدة للغش وهواتف ذكية، فضلا عن حجز مادة القنب الهندي المخدرة.

وأكد أنه بناء على ما تقدم ذكره، تمت مباشرة بحث عدلي في الغرض ضد كافة الموقوفين وضد من سيكشف عنه البحث، مشيرا الى أنّه تمّ الاحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية، وأنّ الأبحاث لازالت جارية.