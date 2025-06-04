الأمم المتحدة: مشاهد مروّعة في غزة وحرمان متعمّد من الحياة.. #خبر_عاجل

اعتبر منسّق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، اليوم الأربعاء 4 جوان 2025، أن “المشاهد المروّعة” لاستشهاد فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة سببها “خيارات متعمدة” لحرمانهم من وسائل البقاء على قيد الحياة في القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وكان الدفاع المدني في القطاع أعلن الثلاثاء استشهاد 27 شخصا “عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار من دبابات وطائرات مسيرة على آلاف المواطنين الذين تجمعوا قرب دوار العلم… وكانوا في طريقهم إلى مركز المساعدات الأمريكي في رفح للحصول على مساعدات غذائية”.

وقال فليتشر في بيان “يشاهد العالم، يوما تلو الآخر، المشاهد المروّعة لفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار أو الاصابة أو القتل في غزة، وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام”.

وكرر فليتشر الدعوة التي أطلقها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لفتح تحقيق مستقل في الحوادث قرب مراكز المساعدات، موضحا “هذه ليست حوادث معزولة، ويجب محاسبة الجناة”، مشددا على أنه لا ينبغي لأحد أن “يخاطر بحياته لإطعام أطفاله”.