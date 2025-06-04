بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل

دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق لاتّخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والالتزام المطلق بقواعد الجولان، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصّة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 2025، وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثّفة.

وأوصت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق بعدم الإفراط في السرعة واحترام علامات المرور والالتزام بالسياقة المتزنة وضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران.

وشدّدت على عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق وتجنّب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وعدم القيادة أثناء التعب والإرهاق.

ووضعت الوزارة الأرقام الهاتفية التالية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق: 71.960.448 / 71.342.787 / 71.343.201

من جهته، نشر المرصد الوطني للمرور (التابع لوزارة الداخلية) جملة من التوصيات بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك التي توافق أيام 6 و7 و8 جوان الجاري، مع توقّع انطلاق حركة نقل كثيفة بداية من يوم غد الخميس، خصوصا في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة والضغط الكبير على الطرقات.

ومن التوصيات التي وجّهها المرصد التأكّد من الحالة الفنية للسيارة وترك مسافة أمان بين السيارات وتجنب التجاوزات الخطيرة الممنوعة.

ودعا المرصد السواق المهنيين إلى التوقّف من حين لآخر لأخذ قسط من الراحة، لاسيما عند قيادة العربات لمسافات طويلة وعند تعدّد الرحلات.