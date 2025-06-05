بطولة انقلترا: تشلسي يحسم صفقة مهاجم إيبسويتش تاون ديلاب

تفوق تشلسي على منافسيه في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم وحسم أمس الأربعاء صفقة مهاجم إيبسويتش تاون ليام ديلاب مقابل 30 مليون جنيه استرليني (41 مليون دولار).

وسجل ديلاب، البالغ من العمر 22 عاما، 12 هدفا في البطولة خلال موسمه الوحيد مع إيبسويتش تاون، لكنه لم يمنعه من العودة فورا إلى بطولة المستوى الثاني “تشامبيونشيب”.

وفاز تشلسي في بسباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق (2020-2024)، معززا خياراته الهجومية قبل كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة التي ستبدأ منتصف الشهر الجاري.

وقال ديلاب الذي وقّع عقدا لمدة ست سنوات، في بيان صادر عن تشلسي “أتفهم مكانة هذا النادي، وأرى المسار الذي يسلكه مع هؤلاء اللاعبين والمدرب”.

وأضاف “سيكون مكانا رائعا للتطور، وآمل أن أحقق إنجازات مذهلة هنا وأساعد النادي على الفوز بالمزيد من الألقاب”.

وأنهى تشلسي الموسم في المركز الرابع وسيعود إلى المشاركة في مسابقة رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب دام عامين.

وتوج تشلسي يوم الأربعاء الماضي بأول لقب في موسمه الأول بقيادة مدربه الإيطالي إينتسو ماريسكا عندما تغلب على ريال بيتيس الإسباني 4-1 في مدينة فروكلاف البولونية في المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ.