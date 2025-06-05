تقدم موسم تجميع الحبوب لصابة 2025: حوالي 827 ألف قنطار إلى غاية 3 جوان 2025

بلغت الكمّيات المجمّعة على المستوى الوطني من صابة الحبوب 2025، إلى غاية 3 جوان الجاري، ما قدره 826.825 ألف قنطار، منها 99.6 بالمائة حبوب استهلاك و0.4 بالمائة بذور ممتازة، وفق معطيات نشرها ديوان الحبوب تونس.

وافاد ديوان الحبوب من خلال المعطيات الصادرة، مساء امس الاربعاء، ان حبوب الاستهلاك تتوزع الى 467.550 ألف قنطار من القمح الصّلب و3.111 ألف قنطار من القمح اللّين و350.249 ألف قنطار من الشّعير و2.867 ألف قنطار من التّريتيكال.

وقد احتلت ولاية القيروان المرتبة الأولى بنسبة 53.88 بالمائة من مجموع الكميات المجمّعة ، تليها ولاية زغوان بنسبة 14.53 بالمائة ثم ولاية سليانة بنسبة 7.80 بالمائة.

واكد الديوان في ذات الصدد، ان تجميع الحبوب يتواصل بنسق تصاعدي لصابة 2025 بكافة المراكز، علما انه من المتوقع ان تصل صابة الحبوب لهذا الموسم الى 18 مليون قنطار على المستوى الوطني، وفق توقعات كشفت عنها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالقيروان يوم 28 ماي 2025.

يذكر ان طاقة التجميع على المستوى الوطني تقدّر بـ 6ر7 ملايين قنطار، أكثر من 50 بالمائة منها بالصوامع. ويصل عدد مراكز التجميع الى 190 مركزا موزعة بالخصوص على مناطق الإنتاج بولايات الشمال الغربي وبنزرت ونابل وولايات الوسط.

كما تمت المصادقة على 27 مخبر لتعيير الحبوب من بينها 7 مخابر للمجمّعين الخواص تابعة لـ7 شركات تجميع و11 مخبرا لديوان الحبوب و9 مخابر للشركات التعاونية.