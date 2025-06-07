وزارة الصحة تحذر من التعرض لضربة الشمس وتدعو لاتخاذ الاجراءات الوقائية..#خبر_عاجل



حذّرت وزارة الصحة اليوم السبت من التعرض لضربة الشمس التي قد تصيب كافة الشرائح العمرية على اختلاف حالتهم الصحية، وذلك على اثر موجة الحرّ التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

ودعت وزارة الصحة، في بلاغ لها، إلى ضرورة التقيّد بجملة من الاجراءات الوقائية لتفاديها، على غرار عدم الخروج في فترة القيلولة التي تمتد من الساعة 11 الى الساعة الرابعة بعد الزوال وشرب الماء بكميات كافية حتى ولو لم يكن هناك إحساس بالعطش ولبس قبعة ونظارات وثياب خفيفة وفاتحة حتى يتمكن الجسم من التنفس، و وضع كريم واقي من الشمس وتجديده كل ساعتين.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الجلوس في مكان بارد وشرب الماء و أخذ قسط من الراحة، في حالة الشعور بالإغماء أو الصداع أو ارتفاع حرارة الجسم، والاتصال بالاسعاف في حال لم تشهد الوضعية الصحية تحسنا.