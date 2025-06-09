عاجل/ يهم هؤولاء التلاميذ: وزارة التربية توجه نداء هام للاولياء..

دعت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أولياء الأطفال، الذين تعذر عليهم تسجيلهم عبر منصة التسجيل عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي بالنسبة للسنة الدراسية 2025/2026، لأي سبب من الأسباب، إلى الاتصال بالمصالح المختصة بكافة المندوبيات الجهوية للتربية التي تتولى تسجيلهم عبر منظومة متابعة الحياة المدرسية، وتمكينهم من مُعرّفات وحيدة.

وبينت وزارة التربية في بلاغ لها، عشية اليوم، أن هذا الإجراء يشمل ذوي الإعاقة من مواليد سنتي 2016 و 2017 المرفقين بقرار دمج أو رسالة ربط والأطفال غير المسجّلين بدفاتر الحالة المدنيّة، وأبناء الأجانب والعائدين من الخارج الحاملين لمضامين ولادة غير مسجّلة لدى المصالح المختصة.

كما يشمل الإجراء أيضا، الأطفال الذي تحصّلوا على معرّفات وحيدة منذ السنة الفارطة ولم يلتحقوا بمقاعد الدراسة لسبب من الأسباب والمتمتعين بالإعفاء العمري. وأكدت الوزارة أنه بالإمكان تحيين بيانات التلميذ المدوّنة بمضمون الولادة عند تغيير لقبه، على أن يتم تقديم المؤيدات المثبتة لذلك.