هيئة المحامين.. استعدادات للالتحاق بقافلة الصمود جوّا..وهذه التفاصيل..

أعلمت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بلاغ لها اليوم الاثنين، منظوريها من المحاميات والمحامين الرّاغبين في الالتحاق ب”قافلة الصمود البرية لكسر الحصار على غزة” عن طريق الجو، أن الطائرة ستنطلق من تونس في اتجاه جمهورية مصر العربية من 14 إلى 18 جوان الجاري.

وبيّنت أنه يتوجّب على الراغبين في الإلتحاق بها أن يسجلوا أسماءهم مع إرسال نسخة من جواز السفر قبل الخامسة مساء من يوم الغد الثلاثاء 10 جوان عبر البريد الالكتروني ordreavocatstunisie@avocat.org.tn أو الهاتف 71560315

وأفاد عميد المحامين حاتم المزيو بأن باب التبرعات العينية والطبية لأهالي غزة يبقى مفتوحا سواء بمقر الهيئة أو بمقرات الفروع الجهوية، ويمكنهم كذلك التبرع بالتحويل البنكي على رقم الحساب البنكي للهيئة الوطنية للمحامين المفتوح لدى بنك تونس العربي الدولي تحت عدد 08108000792003400912 حسب البلاغ.

يذكر أنّ قافلة “الصمود الإنسانية” التي تنظمها “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” انطلقت، صباح اليوم الإثنين من العاصمة تونس، في رحلتها باتجاه قطاع غزة وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين من بلدان المغرب العربي من أجل كسر الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على القطاع منذ أكثر من 600 يوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قافلة الصمود وائل نوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه القافلة البرية تضم حوالي 1500 تونسي وقرابة 200 جزائري، وهي تحمل “رسالة إلى كل أحرار العالم للتحرك من أجل الحق الفلسطيني المسلوب وضد كل أوجه الاحتلال والإبادة الجماعية، كما أنها محاولة لفتح قنوات التنسيق مع منظمات إنسانية عربية ودولية لتسهيل عمليات الإغاثة”.